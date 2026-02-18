元NHKのフリーアナウンサー武田真一が18日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した日本チームに大きな拍手を送った。日本は準決勝でわずか0・11秒差で敗れた。1時間30分後の3位決定戦では米国を下した。3人が隊列を組んで滑走し、スピードを競う種目で、そろったスピードと滑走技術が求められる。武田は「すごいね、本当にね。一糸乱れぬと言うか、