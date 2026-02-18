広島県東広島市の住宅で男性が殺害された事件で、けがをした女性が警察に「男は知らない人だった」という趣旨の話をしていたことが新たにわかりました。この事件は、おととい未明、東広島市黒瀬春日野の住宅で、この家に住むとみられる40代の男性が首を刺され殺害されたものです。警察は、けさも、男性が倒れていたとみられる場所を中心に調べていました。この住宅では当時火事が起きていて、この家に住む50代女性も煙を吸うなどの