スピードスケート女子で18年平昌五輪（オリンピック）2冠の高木菜那さんが18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した日本チームのエピソードを披露した。日本は準決勝でわずか0・11秒差で敗れた。1時間30分後の3位決定戦では米国を下した。高木さんは18年平昌の同種目金、前回22年の北京では決勝で最後に転倒して銀に終わり、現役を引退した。高木の妹