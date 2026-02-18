軽乗用車にはさまれたか女性が車内に閉じ込められる午前10時半ごろ、広島県尾道市の国道2号・尾道バイパスで、「トラックとトラックの間に軽自動車がはさまっている」と通報がありました。【写真を見る】「トラックとトラックの間に軽乗用車がはさまっている」女性を救助中広島の尾道バイパス午前11時に上空から撮影した映像では、大破した車で救助活動が行われていました。警察によりますと、成人の女性1人が車内に閉じ込めら