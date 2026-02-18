大阪府は18日、一般会計を3兆9216億円とする2026年度当初予算案を発表した。前年度当初比19.9％増で、過去最大となる。大阪・関西万博のレガシー（遺産）を活用した「副首都・大阪」推進を掲げ、関連事業に145億円を計上。所得制限のない高校授業料無償化は291億円を盛り込み、全学年に対象を広げる。万博関連事業のうち、革新的技術を開発するスタートアップを関西から輩出するため、国際イベント開催などに5億6千万円を計上