屋根から雪が落ち人が生き埋めになった現場の周辺＝18日午前11時59分、札幌市白石区18日午前10時35分ごろ、札幌市白石区平和通15丁目北で「屋根から雪が落ちて3人が生き埋めになっている」と近隣住民から消防に通報があった。札幌市消防局によると、男性3人が巻き込まれ、約20分後に救助、搬送されたが、うち60代とみられる1人は意識がない状態という。70代とみられる2人は会話が可能だった。北海道警が詳しい状況を調べている。