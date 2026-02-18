これは筆者の友人A子に聞いた話です。ある日の午後、A子のもとに学校から一本の電話が。普段は穏やかな息子が、授業中に思いがけない行動を取ったというのです。理由が分からないまま、不安と戸惑いを抱えるA子。叱るべきか、寄り添うべきか。子どもの行動の裏側と向き合う母の葛藤を描いたエピソードです。 学校からの一本の電話に胸がざわつく ある日の午後、仕事中のA子のもとに、息子の担任の先生から電話が入りまし