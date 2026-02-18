今夏、情熱のオペラが西宮で幕を開ける。兵庫県立芸術文化センター（兵庫県西宮市）は、同センター芸術監督で世界的指揮者の佐渡裕がプロデュースする歌劇「カルメン」を7月17日（金）〜26日（日）、計8回上演する。世界中で愛される同作品の新制作で、国内外から集まる一流スタッフ、多彩なキャストに期待が高まっている。チケットの一般発売は3月1日（日）から。兵庫県立芸術文化センター（兵庫県西宮市）同県立芸術文化セン