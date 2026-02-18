槙野監督はマテ茶、シュタルフ監督は水筒を持参開幕したばかり明治安田Jリーグ百年構想リーグで指揮を執る監督たちの珍しい“ティータイム”風景が反響呼んでいる。現役時代からプレー以外でも注目度の高かった元日本代表DF槙野智章監督はやはりベンチにいても存在感は抜群だ。今季から藤枝MYFCの指揮官となった槙野監督は2月14日に行われた第2節松本山雅FC戦で中継カメラにカップに入った飲み物をストローで飲む姿が映し出さ