提供：国土交通省17日午後5時～6時ごろ 17日夕方、岡山県総社市の高梁川の河川敷で火事があり、広い範囲で枯れ草が焼けました。 国土交通省の河川カメラでは、17日午後5時ごろから6時ごろにかけて広い範囲で炎が上がっているのが確認されました。 消防によりますと、17日午後5時半ごろ、総社市下原の高梁川の河川敷で「枯れ草が燃えている」と消防に通報がありました。 消防が約5時間後に火を消し止め