Official髭男dism Official髭男dismの新曲「エルダーフラワー」が、4月17日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌を務めることが決定した。併せて楽曲の一部が聴ける最新予告映像も公開された。【動画】『人はなぜラブレターを書くのか』予告90秒 主題歌バージョン『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月に起きた地下鉄事故で亡くなった青年・富久信介さんと、彼に密かに想いを寄せていた少