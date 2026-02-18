白崎凌兵のゴールもあり町田が首位通過AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日に各地でリーグステージ最終節の試合が行われ、FC町田ゼルビアが成都蓉城（中国）に3-2で勝利して首位通過を決めた。前半25分にMF白崎凌兵が決めた衝撃ゴラッソが話題を呼んでいる。町田は新外国人FWイェンギが先制して迎えた前半25分、左サイドからのパスをゴール正面にいた白崎が、エリア外から右足を一閃。足を振り切らずにミートを