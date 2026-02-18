あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、北海道産のほたてやいくらが楽しめる新キャンペーン「北海道うまいもん祭」を2月18日から期間限定で実施します。【写真】シャリより大きいほたて！数の子！「北海道うまいもん祭」限定メニューを一挙、公開！冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みとうまみを味わえる「北海道産 まるごとほたて貝柱」が110円〜（以下、税込み）で販売