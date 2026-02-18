インタビュー企画「Ｒｅａｌ」では、２月から「ＮｏＮｏＧｉｒｌｓ」（ノノガ）から誕生した７人組ガールズグループのＨＡＮＡ（ハナ）のメンバーを毎月紹介します。第１弾は圧倒的なパフォーマンススキルを持つＮＡＯＫＯ（ナオコ）。２５日（２３日デジタル配信）発売の初アルバム「ＨＡＮＡ」については「自分たちで作詞作曲した曲もあって楽しかった」と笑顔を見せた。３月からの初めてのツアーには「自分たちのやりたい