２月中旬に入り、スギ花粉の飛散エリアが全国的に急拡大している。日本気象協会が発表した「花粉飛散予測」や各地の観測データによると、東京都や関東近郊に続き、西日本から東日本の広範囲で本格的なシーズンに突入した。特に今期は、昨夏の猛暑の影響で東日本と北日本を中心に飛散量が例年を大きく上回る見込みだ。【地域別・飛散開始状況と予測まとめ】全国の飛散状況を地域別に見ると、北陸や東北の一部を除き、多くの