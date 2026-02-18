高知県は2月18日、2026年度の当初予算案について発表しました。総額は5070億円あまりで、茺田県政では最大規模となります。茺田知事は18日、県の新年度当初予算案を発表しました。一般会計の総額は5070億9700万円で、今年度と比べ7パーセント増、329億円あまりの増額です。また2003年度の5096億円以来の5000億円超えで、茺田県政では最大規模です。予算の主な内訳は、所得や賃金の向上を含む人口減少対策