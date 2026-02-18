ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラムが１７日に行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマークして首位発進を決めた。１７歳の鮮烈五輪デビューに、ネットは「真央ちゃんの衝撃五輪デビューを思い出します。１０代の妖精に怖いものなし？」「デビュー当時の真央ちゃんの再来のようでした。このまま突き進んで金メダルゲットして欲しい！」と元世界女王の浅