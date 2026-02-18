日本ハムの達孝太投手が１８日、名護キャンプでブルペン入り。３７球を投げ、上半身のタイミングを確認した。１５日の楽天戦（金武）で２回を２安打無失点。シーズン中は、登板からブルペンまで中４日空けることが多いが、「キャンプ中は入りますね。シーズンに入ったら、登板間は１回入るか入れないか。この時期じゃないと、登板間に２回入ることはできない。フォームの確認なんで、キャンプ中は。１年間投げ続けるフォームを