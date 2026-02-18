ジェシー・ジャクソン師が亡くなりました。84歳でした。ジャクソン師は60年代に黒人の地位向上を求める公民権運動に参加し、マーティン・ルーサー・キング牧師の側近として運動を率いました。キング牧師の暗殺後もその遺志を継ぎ、人種差別の撤廃を訴えるなど社会に影響を及ぼしてきました。2017年にはパーキンソン病を患っていることを公表。数か月前から入院していたということで、17日、家族に見守られながら亡くなったというこ