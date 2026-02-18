衆議院選挙を受けた特別国会がきょう召集されました。午後、国会では高市総理が第105代内閣総理大臣に選出され、夜には第2次高市内閣が発足する見通しです。衆議院選挙を受けた特別国会がきょう召集され、国会にはけさ早くから新人議員らが姿を見せました。自民党村木汀 衆院議員「改めてバッチをつけさせていただき、非常に重い責任を感じますし、改めてしっかりと頑張っていきたいと、そう感じました」自民党藤田ひかる