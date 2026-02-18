三重・松阪市の交差点で6日、身勝手な車が目撃された。右折矢印信号が点灯しているにも関わらず、前の車が横断歩道上で停車して人を乗せたため、後続の目撃車両は進めないまま信号が赤に変わる事態となった。さらに赤信号にも関わらず動き出し、そのまま左折し走り去っていったという。横断歩道で停車し人を乗せる車6日午後9時過ぎ、三重・松阪市でカメラが捉えたのは、身勝手すぎる車の姿だ。交差点を右に曲がろうとしていた目撃