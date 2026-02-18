ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が17日、旧正月のあいさつ映像を公開した。韓国は旧正月を祝う習慣があり、同日は旧暦の元日。公式YouTubeチャンネルで「2026年は、情熱と自由を象徴する赤い馬の年だと言われています。2026年のキーワードが『情熱』であるように、私たちZEROSE（ゼロズ、公式ファン名）も新年に立てた目標をすべて達成できるよう、情熱に満ちた1年になることを応援したい」と伝えたまた「私たちを愛してくださる方