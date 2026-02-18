アメリカとイランは核開発をめぐる2回目の高官協議を行い、イランのアラグチ外相は、「指針となる原則について大枠で合意に達することができた」などと述べました。スイスで行われた協議には、アメリカのウィットコフ特使とイランのアラグチ外相が参加。アラグチ氏は協議後、「最終的にいくつかの指針となる原則について大枠で合意に達することができた」と明かし、「前回の会合と比べて良い進展があった」などと評価しました。一