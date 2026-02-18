タレントの新山千春（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。仕事のロケで故郷・青森を訪れたことを報告し、家族との交流を明かした。【写真】93歳祖母との“顔出し”2ショットを披露した新山千春※3枚目新山は「青森ロケで地元さ帰ってきたよー みでよ！このゆぎーー びっくりしてまった！お父さんと酸ヶ湯の方までドライブしてきた!! なんぼ綺麗だユギケシギ」と書き出し、方言をたっぷり使った文章で投稿。地元ならで