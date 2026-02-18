アメリカのトランプ大統領は日本時間の18日早朝、自身のSNSで日本による対米投資の第1弾が決定したと発表し、「日米双方にとって歴史的なものだ」とその意義を強調しました。トランプ大統領が発表した日本による対米投資プロジェクトは「テキサス州の石油・ガス事業」、「オハイオ州の発電事業」、そして「ジョージア州での人工ダイヤモンド製造など重要鉱物事業」の3つとなります。トランプ大統領は「アメリカと日本にとって刺激