愛犬のおもちゃがソファの下に入り込んでしまうという愛犬家あるあるなハプニングが勃発。ソファの下を覗き込みただただ眺めるビーグルさんと、それを手伝おうとする飼い主さん、そしてその飼い主さんの頭を…。 カオス過ぎるまさかの光景は記事執筆時点で25万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：犬のおもちゃがソファの下に入ってしまったので、取るのを手伝った結果…『理不尽