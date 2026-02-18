ギリシャの名門パナシナイコスの指揮をとるラファエル・ベニテスが、解任の危機にあるようだ。リヴァプールやレアル・マドリードの指揮官を歴任したベニテスは、昨年10月にルイ・ヴィトーリア監督の後釜としてアテネへ渡った。ヴィトーリア体制で低迷していた成績を立て直すことが期待され、シーズンあたり440万ポンドという高額の契約が結ばれたという。この報酬はギリシャリーグ史上最高額と伝えられている。しかし、就任から25