リーグ戦無敗をキープしているマンチェスター・ユナイテッド。しかし、新体制になって復調していたブラジル代表MFカゼミロが今季限りで退団することを、1月下旬に公式発表している。ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンなどへの関心が取り沙汰されるなど、今夏には中盤強化に動くと各メディアが報じているなかで、イギリス『TEAMtalk』によれば、ユナイテッドはボルシア・ドルトムン