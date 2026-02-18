エジプト航空は、エアバスA350-900型機の初号機を受領した。発注済みの16機のうちの初号機。客室は2クラス構成で、全席通路に面したビジネスクラススイート30席とエコノミークラス310席の計340席を備えている。北アフリカの航空会社で、同型機を導入したのは初めて。カイロからアメリカ西海岸や北アジアなどの主要都市への直行便を就航させることが可能となる。エジプト航空は現在、エアバスA320neo型機8機、エアバスA321neo型機7