アメリカン航空は、シカゴ・オヘア国際空港にラウンジ「アドミラルズクラブ」を新設する。コンコースLに位置し、広さは1万平方フィート以上。シカゴのコミュニティを反映したローカルなデザイン要素を取り入れ、滑走路を一望できる。ニーズに合わせたゾーン分けを行っている。アメリカン航空は、シカゴ/オヘアから180都市以上へ、1日500便以上を運航している。この他に各コンコースに「アドミラルズクラブ」、HコンコースとKコンコ