2026年2月2日（現地時間）、JOHN LAWRENCE SULLIVANはベルリン・ファッションウィークにて、2026年秋冬コレクションを発表しました。デザイナーの柳川荒士がプロボクサーとして培った身体感覚を背景に、過剰な装飾や社会性を排し、防御と緊張を内包した衣服の構造が提示されました。Courtesy of JOHN LAWRENCE SULLIVANロングコートやテーラードジャケット、ボンバージャケット、ライダースジャケットといった今季のヒーローピース