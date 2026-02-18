「コンパクトな爪切りって、とにかく切りにくいよね…」そんなイメージを払拭してくれるアイテムを、なんとダイソーで発見しました！とてもコンパクトなのに切れ味が良く、爪をサクサクと切れてストレスフリーな使い心地。ハンドル部分が広めで操作しやすく、スムーズに扱えます。100円なのに使い手目線で優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：爪切り（D）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550