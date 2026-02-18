与那国島と西表島の間も航行防衛省・統合幕僚監部は2026年2月16日、ロシア海軍の艦艇が対馬海峡や南西諸島の周辺海域を航行したと発表し、海上自衛隊が撮影した当該艦艇の画像を公開しました。【画像】3隻もいる！これが日本に接近したロシア艦隊です今回確認されたのは、ロシア海軍のステレグシチー級フリゲート2隻とドゥブナ級補給艦の計3隻。ステレグシチー級は、太平洋艦隊に配備されている「ソヴェルシェンヌイ」と「レー