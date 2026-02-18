米グーグル（Google）は、年次開発者会議「Google I/O」を5月19日～20日に開催する。会場は米カリフォルニア州のアンフィシアター。オンラインでも視聴できる。 Google I/Oは、毎年開催される開発者向け会議。グーグルの各種サービスやAndroidについて、今後登場する新機能が発表される場でもあり、開発者だけではなくユーザーにとっても今後の進化を把握できる機会でもある。