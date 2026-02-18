グーグル（Google）は、「Google Pixel 9」、「9 Pro」、「9 Pro Fold」の3機種に「Quick Share」と「AirDrop」の連携機能を近日中に導入する。Xの公式アカウントで明らかにした。 本連携機能は、2025年11月にPixel 10シリーズ向けに導入した機能で、AndroidとiPhoneの異なるOS間でもファイルを即時共有できるもの。