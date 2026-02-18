広島地裁は指定薬物を使用したとして１８日起訴されたカープ・羽月隆太郎被告の保釈を決定しました。保釈が決定されたのは、１７日起訴されたカープの選手、羽月隆太郎被告（２５）です。起訴状などによると、羽月被告は２０２５年１２月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を加熱し、気化させて使用した罪に問われています。羽月被告について、広島地裁は１８日保釈の