速報です。18日午前11時28分ごろ、十島村の悪石島で震度3の揺れを観測する地震がありました。気象庁によりますと、18日午前11時28分ごろ奄美大島北東沖を震源とする地震がありました。震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震で十島村の悪石島で震度3の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。