北海道札幌市中央区のレストランで、2026年2月18日、中国籍の男性（52）の頭を瓶で殴りけがをさせたとして、自称・会社役員の男（50）が逮捕された傷害事件で、暴行のきっかけが食事マナーをめぐるトラブルだったとみられることがわかりました。男は18日午前1時ごろ、札幌市中央区南4条西6丁目のホテル内にあるレストランで、中国籍の旅行客の男性（52）の頭をビール瓶で殴り、けがをさせた疑いが持たれています。男性