北薩で生産されるたけのこの魅力を知ってもらおうと、薩摩川内市でイベントが開かれました。薩摩川内市で開かれた「たけのこフェア」。北薩地域は全国でも有数のタケノコの生産地で、このイベントはより多くの人にその魅力を知ってもらおうと開かれたものです。会場ではメンマなど、加工品の販売が行われたほかタケノコを使った親子向けの料理教室も開かれました。参加者たちはタケノコのキーマカレーとシ&#