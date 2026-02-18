18日朝、東京・日野市の中央道下り線で、高速バスが燃える火事がありました。乗客らは全員避難しケガ人はいませんでした。警視庁によりますと午前9時すぎ日野市の中央道下り線で、「バスが燃えている」と目撃者から110番通報がありました。燃えたのは京王バスが運行する新宿から山中湖へ向かう高速バスで石川パーキングエリアの手前2キロほどの場所で、エンジントラブルが起きて出火したということです。乗客乗員41人は全員避難し