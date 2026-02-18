お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）が、約3週間をめどに休養することが18日、所属事務所の公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と発表。続けて、「医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養