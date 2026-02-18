18日、特別国会が召集されました。今国会のポイントについて中継で伝えてもらいます。衆議院で議席の7割以上を与党が占め、国会の景色は様変わりしました。高市首相はよりスピード感のある国会運営を目指します。まず最初のポイントになるのは、解散・総選挙で遅れた来年度予算案の審議です。高市首相は年度内の予算成立を目指す構えで、17日の自民党の幹部会合でも、「一日も早く成立させたい」とげきを飛ばしました。自民党内か