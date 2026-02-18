１８日午前１０時３５分頃、札幌市白石区平和通１５北で、「屋根から落雪があり、３人が生き埋めになった」と１１９番があった。市消防局によると、雪の中から男性３人が救出され、６０歳代男性１人は意識がなく、７０歳代の男性２人は意識があるという。