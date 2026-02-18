プロ野球・中日は18日、3月31日に行われる本拠地・バンテリンドームでの開幕戦の始球式をプロ車いすテニスプレーヤー・小田凱人選手が行うと発表しました。対戦カードは巨人となっています。愛知県出身である小田選手。10歳から車いすテニスを始め、数々の大会での最年少記録を塗り替えます。2023年には、全仏オープンでグランドスラム史上最年少優勝(17歳1か月2日)と最年少世界ランキング1位(17歳1か月4日)を達成。ウィンブルドン