近年、銀行口座の「通帳レス化」が広がっています。紙の通帳を発行せず、残高や入出金明細をインターネットバンキングやスマートフォンアプリで確認する仕組みです。ペーパーレス化や管理コストの削減といった背景から、多くの金融機関で通帳レス口座が選択できるようになりました。 一方で、相続という場面では「通帳がないと手続きが複雑になるのではないか」と不安を感じる人も少なくないでしょう