石川県内の全日制公立高校の一般入試まで残り1か月を切りました。18日からそれぞれの高校で入学願書の受付が始まりました。18日から入学願書の受付が始まったのは、石川県内の全日制公立高校40校です。このうち金沢泉丘高校では、朝から中学校の教諭が訪れ、生徒の願書を提出しました。願書を持ってきた中学校教諭：「今の子たちは小学校のときにコロナ、中学校入ってからは能登半島地震を経験している子たちなので、今回、力出し