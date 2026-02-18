ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が混合団体での銅メダル獲得の裏側を明かした。今大会は３種目に出場し、混合団体では丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）とともに銅メダルを手にした。１８日の早朝便で羽田空港に帰国。その後の記者会見で、自身の４度目となる今大会を振り返った。最初の種目となった女子ノーマルヒルは１３位で「まだ自分