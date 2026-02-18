【「クラッシャージョウ」ミネルバ】 2月18日 出荷開始 2月21日頃 発売予定 価格：5,280円 ハセガワは、1/400スケールプラモデル「『クラッシャージョウ』ミネルバ」の出荷を2月18日に開始した。2月21日頃に発売予定で、価格は5,280円。 本製品はアニメ「クラッシャージョウ」に登場する外洋宇宙船「ミネルバ」を再現したプラモデル。キ