【「DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus」ほか】 セール中 DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus + 1年延長CARE保証 + DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード Amazonにて、DJIのドローン「DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus」と「DJI Neo Fly More コンボ(RC-N3付属) 」が割引価格で販売されている。 「DJI Mini 4 Pro」は、全方向障害物検知対応のオールインワン型ミ