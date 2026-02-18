【東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ) 】 5月発売予定 価格： 46,200円(通常版) 49,500円(限定版) プレックスはフィギュア「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」を5月に発売する。通常版とエクスプラスの少年リック限定版があり、通常版の価格は46,200円。限定版は49,500円。